Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hulusi Akar'ı Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:19
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hulusi Akar'ı Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Hulusi Akar'dan Önemli Görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ı kabul etti. Akar, Azerbaycan'a yaptığı ziyaret kapsamında Aliyev ile bir araya geldi.

Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki İlişkiler

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında var olan kardeşlik, dostluk ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği vurgulandı. Özellikle, parlamentolar arası işbirliğinin genişletilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Akar, görüşme sonrasında Aliyev’e bir hediye takdim etti, bu da iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olarak değerlendirildi.

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