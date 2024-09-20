Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ Üniversitesini Açtı

Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi şehrinde açılışı yapılan Karabağ Üniversitesini resmi olarak hizmete sundu. Aliyev, üniversitenin kurulmasını tarihi bir olay olarak nitelendirerek, bu üniversitenin inşa sürecinde Azerbaycanlı mimar ve mühendislerin önemli rol oynadığını vurguladı.

Antiterör Operasyonunun Yıldönümünde Açılış

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Eylül 2023'te gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun yıldönümünde Hankendi'ni ziyaret etti. Burada devlet tarafından yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı ve üniversite yönetimi ile öğrencilerle bir araya geldi.

Egemenlik Günü Kutlaması

Açılışta yaptığı konuşmada Aliyev, antiterör operasyonunun yıldönümü olan 20 Eylül tarihini “Egemenlik Günü” olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Azerbaycan halkını bu özel gün dolayısıyla kutladı. Bir yıl önce Azerbaycan ordusunun ülke üzerinde egemenliği tesis ettiğini belirten Aliyev, operasyonla ayrılıkçı güçlerin etkisinin hâkimiyet altına alındığını ifade etti.

Şehitlerin Hatırası ve Özgürlük Savaşı

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda 90 binden fazla genç Azerbaycanlının yer aldığını ve bu süreçte 3 bin 200'den fazla kahramanın yaşamını yitirdiğini belirterek, vatan için can verenlerin aziz anısını yaşatacaklarını vurguladı. Özellikle savaşın özgürlük savaşı olduğunu ve Azerbaycan'ın kendi topraklarını yeniden kazandığını ifade etti.

Eğitim ve Aile Değerleri Üzerine Vurgular

Aliyev, genç neslin yaşanan olayları iyi anlaması noktasında öğretmenlerin büyük rol oynadığını belirtti. Eğitimde aile ve öğretmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'da aile değerlerinin güçlü olduğunu ve bunun korunması gerektiğini ifade etti.

Karabağ Üniversitesinin Geleceği

Karabağ Üniversitesi ile ilgili olarak, açılışta Aliyev, üniversite binasının işgal dönemindeki değişikliklerden tamamen arındırıldığını ve 1200 öğrencinin şu anda burada eğitim aldığını aktardı. Şu an 6 fakülte bulunan üniversitenin ilerleyen yıllarda tıp fakültesi ile genişleyeceği bilgisi verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde yeniden kurulan Karabağ Üniversitesinin açılışını yaptı. Aliyev, açılışın ardından üniversitede incelemelerde bulundu.