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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın'ın BDT Kültür Başkenti Olmasını Vurguladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın'ın 2025'te BDT Kültür Başkenti olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:56
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın'ın BDT Kültür Başkenti Olmasını Vurguladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın'ı Tanıttı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Laçın'ın Yeniden Doğuşu

Aliyev, Laçın şehrinin 2025 yılında BDT Kültür Başkenti olacağını belirterek, "Laçın, yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kaldı. Bu şehir, işgal döneminde tamamen yıkıldı. Bugün Laçın yeniden kuruldu ve burada yeni hayat başladı." dedi.

Uluslararası Konferansa Ev Sahipliği

Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29)’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Aliyev, uluslararası toplumun Azerbaycan'a duyduğu saygının bir göstergesi olarak bu kararın 200'e yakın ülke tarafından oybirliğiyle alındığını ifade etti.

Azerbaycan'ın İkinci Dünya Savaşı'ndaki Rolü

İkinci Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'ın katkılarını vurgulayan Aliyev, "O dönemde nüfusu 3 milyon 400 bin olan Azerbaycan'dan yaklaşık 700 bin kişi cepheye gitti. Savaşta 350 bin Azerbaycanlı yaşamını yitirdi. 130 Azerbaycanlı’ya 'Sovyetler Birliği Kahramanı' unvanı verildi. Savaş yıllarında cepheye gönderilen petrolün yüzde 80'ini, makine yağlarının ise yüzde 96'sını Azerbaycan sağladı." diye belirtti.

Laçınlıların Geri Dönüşü

Aliyev, Laçın'ın BDT Kültür Başkenti olarak ilan edilmesinin hem Laçınlılar hem de tüm Azerbaycan halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını da vurguladı. "Daha önce yerinden edilen Laçınlılar yurtlarına geri döndü." şeklinde konuştu.

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