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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'yu Ağırladı

İlham Aliyev, Sergey Şoygu ile Azerbaycan-Rusya ilişkilerini ve bölgesel işbirliklerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:23
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'yu Ağırladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'yu Karşıladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

İlişkilerin Önemi ve Temaslar

Aliyev, görüşme sırasında Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin, özellikle Güney Kafkasya bölgesi ve çevresinde, güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Şoygu, iki ülke arasındaki işbirliğinin askeri, ticaret ve ulaşım alanlarında başarılı bir şekilde geliştiğini belirtti.

Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği

Şoygu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik destek vermeye devam ettiklerini de ekledi. İki lider ayrıca, Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın oluşturduğu 3+3 formatındaki işbirliği imkanlarını da müzakere ettiler.

Bu görüşmelerin, bölgede istikrar ve güvenlik sağlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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