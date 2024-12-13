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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Yapay Zeka Dezenformasyona Karşı Etkili Bir Araç

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, yapay zekanın dezenformasyona karşı sağladığı faydaları vurguladı ve etik sınırların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:04
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Yapay Zeka Dezenformasyona Karşı Etkili Bir Araç

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Stratcom Summit '24'te Konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde, (Stratcom Summit '24) yapay zekanın ülke güvenliğindeki önemine değindi. Hacıyev, "(2. Karabağ Savaşı'nda) Yapay zeka bize gerçekten çok büyük oranda fayda sağladı" dedi.

Yapay Zeka ile Dezenformasyona Yanıt

Hacıyev, Azerbaycan'ın dezenformasyona karşı yaptığı mücadelede yapay zeka teknolojilerinden yararlandığını belirtti. "Bu açıdan bakacak olursak, yapay zeka bize gerçekten çok büyük oranda fayda sağladı. Kaynağı tespit etmek ve dezenformasyona karşı yaptığımız savaşta bir farkındalık oluşturmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Teknolojik Fırsatları Değerlendirmek

Hacıyev, konuşmasında insanlığın yapay zeka teknolojilerine ne derece hazır olduğunu sorgulamayı ihmal etmedi. Yapay zekanın önceliklerden biri olduğunu ifade eden Hacıyev, "Teknolojiye karşı gelinemeyeceğini ancak getirilen fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini" vurguladı.

İklim Değişikliği ve Yapay Zeka

Ayrıca, Azerbaycan'ın başkent Bakü'deki COP29 konferansına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hacıyev, "Azerbaycan, iklimle ilgili çok önemli bir olaya ev sahipliği yaptı. Bu çok kolay bir olay değildi" dedi.

Etik Sınırlar ve Yapay Zeka Yönetişimi

Hacıyev, yapay zekanın dezenformasyonun kaynağının tespitindeki etkinliğine dikkat çekerek, bu teknolojinin profesyonel bir şekilde kullanımının mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca, "Yapay zeka küresel bir konu ve etik bir çerçeveye sahip olmalı" ifadelerini kullanarak, küresel toplumun bu konuda bir araya gelerek yasal ve uluslararası düzenlemeler yapması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '24) kapsamında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat moderatörlüğünde yapılan "Yapay Zeka ve Stratejik İlerleme: Azerbaycan'ın Geleceği için Bir Vizyon" başlıklı oturumda konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '24) kapsamında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat moderatörlüğünde yapılan "Yapay Zeka ve Stratejik İlerleme: Azerbaycan'ın Geleceği için Bir Vizyon" başlıklı oturumda konuştu.

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