Ekonomik ve Kültürel İşbirliği

Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılmasına, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlenen Azerbaycan, İslami değerlerin dünyada tanıtılması ve İslam karşıtlığı ile mücadele gibi önemli konulara da katkıda bulunacaktır.

D-8 Teşkilatı'nın temel amacı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmektir. Üye ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar'a ulaşırken, toplam dış ticaret hacmi ise 2,3 trilyon dolardır. Bu rakam, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül etmektedir.

D-8, çatışma yerine barışı, diyalog yerine meydan okuma, işbirliği yerine sömürü, eşitlik yerine ayrımcılık, demokrasi yerine baskı ilkelerini benimseyerek, tüm insanlığa eşitlik ve adalet sunmayı hedeflemektedir.