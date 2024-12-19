Azerbaycan, D-8 Üyeliği ile İslami Dayanışmayı Güçlendiriyor

Azerbaycan, D-8 Teşkilatı'na Üye Oldu
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'na üye kabul edildiğini açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda oybirliğiyle üye kabul edilen Azerbaycan, bu önemli adım ile İslami dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
D-8 Hakkında
D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup, Türkiye yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan gibi ülkeleri içermektedir. Teşkilatının Sekretaryası İstanbul'da bulunmaktadır.
Azerbaycan'ın D-8'e üyeliği, teşkilatın tarihindeki ilk yeni üye kabulü olarak kaydedilmişken, dünya Müslümanlarının yüzde 60 Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılmasına, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlenen Azerbaycan, İslami değerlerin dünyada tanıtılması ve İslam karşıtlığı ile mücadele gibi önemli konulara da katkıda bulunacaktır. D-8 Teşkilatı'nın temel amacı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmektir. Üye ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar'a ulaşırken, toplam dış ticaret hacmi ise 2,3 trilyon dolardır. Bu rakam, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül etmektedir. D-8, çatışma yerine barışı, diyalog yerine meydan okuma, işbirliği yerine sömürü, eşitlik yerine ayrımcılık, demokrasi yerine baskı ilkelerini benimseyerek, tüm insanlığa eşitlik ve adalet sunmayı hedeflemektedir.
Ekonomik ve Kültürel İşbirliği
Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılmasına, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlenen Azerbaycan, İslami değerlerin dünyada tanıtılması ve İslam karşıtlığı ile mücadele gibi önemli konulara da katkıda bulunacaktır.
D-8 Teşkilatı'nın temel amacı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmektir. Üye ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar'a ulaşırken, toplam dış ticaret hacmi ise 2,3 trilyon dolardır. Bu rakam, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül etmektedir.
D-8, çatışma yerine barışı, diyalog yerine meydan okuma, işbirliği yerine sömürü, eşitlik yerine ayrımcılık, demokrasi yerine baskı ilkelerini benimseyerek, tüm insanlığa eşitlik ve adalet sunmayı hedeflemektedir.