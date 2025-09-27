Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı

Azerbaycan, 27 Eylül'de 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılında şehitleri andı; Bakü Askeri Şehitliği'nde törenler düzenlendi, açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:57
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılında şehitler anıldı

Azerbaycan genelinde, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 5'inci yılında şehitler anıldı. Ülke çapında düzenlenen etkinliklerle gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar kayıpları yad etti.

Bakü'de anma törenleri

Başkent Bakü'de Askeri Şehitlik ziyaretine akın eden şehit yakınları ve vatandaşlar mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle birlikte şehitliği ziyaret etti. Törende Azerbaycan Milli Marşı okundu ve yerel saatle 12.00'de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ombudsman Aliyeva'nın bildirisi ve zarar tespitleri

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılı dolayısıyla bildiri yayımladı. Aliyeva, savaşta Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 12'si çocuk olmak üzere yaklaşık 100 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 450'den fazla sivilin yaralandığını hatırlattı.

Aliyeva, Ermenistan saldırılarında Azerbaycan'da 3 bin 410'dan fazla ev, 120 apartman binası ile çok sayıda okul, hastane ve anaokulunu da kapsayan 12 bin sivil altyapı tesisinin yıkıldığını veya kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. İşgal ve savaş sırasında ihlal edilen hak ve özgürlüklerin iadesi, kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması ve mayın temizliği için doğru mayın haritalarının Azerbaycan'a verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Aliyeva, uluslararası kuruluşların, devletlerin ve insan hakları kurumlarının uluslararası hukuk normlarını güvence altına almak, savaş suçlarını soruşturup failleri cezalandırmak ve ihlal edilen hakların iadesi ile kalıcı barışın tesis edilmesi için ortak girişimlerde bulunmasının gerekliliğini özellikle belirtti.

Şehit sayısı ve anma günü

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Savaşın başlangıç tarihi olan 27 Eylül, ülke çapında "Şehitleri Anma Günü" olarak ilan edilmiş bulunuyor.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de...

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 5'inci yılında şehitler anıldı. ''Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül'de şehitliklere akın etti. Bakü'de Askeri Şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
2
Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi
3
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı
4
Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da: Türk ve Boşnak İş İnsanları Yeni Yatırımlar İçin Buluştu
5
Usulsüz Vatandaşlık Örgütüne Baskın: 49 Şüpheli Tutuklandı, 181 milyon 200 bin dolar Kayıp
6
Tekirdağ'da Hera'nın Şehri (Heraion-Teikhos) gelecek yıl ziyarete açılacak
7
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı