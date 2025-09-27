Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılında şehitler anıldı

Azerbaycan genelinde, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 5'inci yılında şehitler anıldı. Ülke çapında düzenlenen etkinliklerle gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar kayıpları yad etti.

Bakü'de anma törenleri

Başkent Bakü'de Askeri Şehitlik ziyaretine akın eden şehit yakınları ve vatandaşlar mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle birlikte şehitliği ziyaret etti. Törende Azerbaycan Milli Marşı okundu ve yerel saatle 12.00'de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ombudsman Aliyeva'nın bildirisi ve zarar tespitleri

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yılı dolayısıyla bildiri yayımladı. Aliyeva, savaşta Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 12'si çocuk olmak üzere yaklaşık 100 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 450'den fazla sivilin yaralandığını hatırlattı.

Aliyeva, Ermenistan saldırılarında Azerbaycan'da 3 bin 410'dan fazla ev, 120 apartman binası ile çok sayıda okul, hastane ve anaokulunu da kapsayan 12 bin sivil altyapı tesisinin yıkıldığını veya kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. İşgal ve savaş sırasında ihlal edilen hak ve özgürlüklerin iadesi, kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması ve mayın temizliği için doğru mayın haritalarının Azerbaycan'a verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Aliyeva, uluslararası kuruluşların, devletlerin ve insan hakları kurumlarının uluslararası hukuk normlarını güvence altına almak, savaş suçlarını soruşturup failleri cezalandırmak ve ihlal edilen hakların iadesi ile kalıcı barışın tesis edilmesi için ortak girişimlerde bulunmasının gerekliliğini özellikle belirtti.

Şehit sayısı ve anma günü

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Savaşın başlangıç tarihi olan 27 Eylül, ülke çapında "Şehitleri Anma Günü" olarak ilan edilmiş bulunuyor.

