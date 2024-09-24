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Azerbaycan'da ADEX 2024 Savunma Fuarı Açıldı

Bakü'de düzenlenen ADEX 2024, savunma sanayisinde önemli isimleri bir araya getirdi ve Türkiye en büyük katılımcı oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:13
Azerbaycan'da ADEX 2024 Savunma Fuarı Açıldı

Azerbaycan'da ADEX 2024 Savunma Fuarı Başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 4. Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) ile savunma sanayii alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yılki fuar, Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi Bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'da düzenleniyor.

Açılışa Katılan Önemli İsimler

Fuara, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da etkinlikte yer aldı.

Türkiye'nin Katılımı

Fuarda en büyük katılımı sağlayan ülke Türkiye oldu. ADEX 2024'te, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayi firmaları, toplamda 50 firma ile 3,500 metrekare alan kaplayarak temsil edildi. Bu durum, Türkiye'nin fuara en çok firma ile iştirak eden ülke olmasını sağladı.

Önemli Bir Etkinlik

Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en büyük savunma etkinliklerinden biri olan ADEX 2024, 26 Eylül'e kadar devam edecek. Katılımcılar, fuarda yer alan ürünleri inceleme ve bilgi alma fırsatı buldu.

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