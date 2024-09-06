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Azerbaycan'da Baklava Festivali Başlıyor

Baklava Festivali, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:48
Azerbaycan'da Baklava Festivali Başlıyor

Azerbaycan'da Baklava Festivali Düzenleniyor

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, 13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali'nin bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşeceğini açıkladı.

BAKTAD heyeti, Bakü'de Kültür Bakanlığı yetkilileri ve Azerbaycanlı baklava üreticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu temaslar çerçevesinde, Türk ve Azerbaycanlı baklava üreticileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve her iki ülkenin baklava çeşitlerinin üçüncü ülkelerde ortak tanıtımının yapılması gibi konular değerlendirildi.

Taşdemir, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan’ı kendi ülkeleri olarak gördüklerini belirtti ve Bakü'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, derneklerinin 2001 yılında Türk baklavasını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

Taşdemir, "Türkiye'de 12 kez festival düzenledik. Artık organizasyonu yurt dışında ilk defa gerçekleştirmek istiyoruz. Bu nedenle, başlangıç olarak kardeş ülke Azerbaycan'ı seçtik," dedi.

Festivali, ekim ayında Bakü'deki tarihi İçerişehir'de yapmayı planladıklarını aktaran Taşdemir, "İçerişehir, Azerbaycan'ın gözbebeği. Değerli ürünü, değerli noktada sunmak gerekir," şeklinde konuştu.

13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali'nin bu yıl...

13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali'nin bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Azerbaycan'da temaslarda bulunan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir (ortada), basın toplantısı düzenledi.

13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali'nin bu yıl...

13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali'nin bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Azerbaycan'da temaslarda bulunan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir (ortada), basın toplantısı düzenledi.

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