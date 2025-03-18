Azerbaycan'da Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Törenle Kutlandı

Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı törenleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:03
Azerbaycan'da Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Törenle Kutlandı

Azerbaycan'da Anma ve Kutlama Töreni

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi.

Törene Katılım ve Anma İfadeleri

Törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar yer aldı. Büyükelçi Akgün, Şehitlik Anıtı'na çelenk koyarak, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Akgün, ayrıca şehitlik anı defterini imzaladı ve temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törenin ardından, Akgün ve beraberindekiler 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

Bakü Türk Eğitim Kurumları'nda Program Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumlarında, aynı gün için bir program düzenlendi. Büyükelçi Akgün, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk milletinin bağımsızlık için gösterdiği fedakarlığın en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Akgün, tarihsel süreçte vatanın bedelinin ancak büyük bir mücadeleyle ödenebileceğini belirterek, Çanakkale'de omuz omuza çarpışan kahramanların, bağımsızlığın temellerini attığını söyledi. Ayrıca, bu zaferin Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilham verdiğini ifade etti.

Gençlere Verilen Mesaj

Akgün, gençlere büyük görevler düştüğünü ve Çanakkale ruhunu anlamanın, birlik ve beraberlik içinde bir gelecek inşa etmek anlamına geldiğini vurguladı. "Çanakkale'de mücadele eden gençler, vatanları uğruna en değerli varlıkları olan canlarını feda ettiler. Tarihimizi iyi öğrenmeli, bu büyük fedakarlıklardan ilham alarak ülkemizi daha ileriye taşımalısınız," dedi.

Etkinliğin sonunda, vatan için canlarını feda eden kahramanlar anılarak, şiirler ve türküler seslendirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türk Şehitliği'nde törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türk Şehitliği'nde törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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