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Azerbaycan'da erken seçim kararı! Aliyev meclisi feshetti...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin yasama organı Milli Meclis'i feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar aldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:10
Azerbaycan'da erken seçim kararı! Aliyev meclisi feshetti...

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre Aliyev, Kasım ayında planlanan genel seçimleri, erken olarak 1 Eylül'de düzenlenecek şekilde belirledi.

ANAYASA MAHKEMESİ ONAY VERDİ

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması nedeniyle erken seçim talebinde bulunmuştu. Aliyev'in bu talebi Anayasa Mahkemesi'ne göndererek uygunluk değerlendirmesi yaptırması sonucunda, mahkeme Milli Meclis'in feshedilmesi ve erken seçim kararının anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

YENİ SEÇİM TAKVİMİ BELİRLENDİ

Aliyev'in aldığı kararla birlikte, Azerbaycan'da seçim kampanyaları erken başlayacak ve 1 Eylül'de sandıklar açılacak. Ülke genelinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar, yeni dönem için yarışacakları pozisyonlar için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı.

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