Azerbaycan'da Gazetecilere COP29 Eğitimi Verildi

Azerbaycan'da COP29 Öncesi Gazetecilere Eğitim

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 11-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) öncesinde, bu etkinliği takip edecek gazetecilere yönelik özel bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin Detayları

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı ve ADA Üniversitesi Kalkınma ve Diplomasi Enstitüsü tarafından ortaklaşa organize edilen eğitim, "COP29 ve Sürdürülebilir Medya Tecrübeleri" başlığı altında gerçekleştirildi. Eğitim programında, uluslararası iklim değişikliği sorunları ve medya alanındaki etkileri üzerine derinlemesine bilgi verildi.

Uzman Konuşmacılar

Eğitimde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Cihangir İşbilir'in de bulunduğu uzman isimler, katılımcılara iklim değişikliği konusundaki güncel gelişmeleri, sürdürülebilir uygulamaları ve medya etik kurallarını anlatarak değerli bilgiler sundu.

Özellikle hem yerel hem de uluslararası gazetecilerin katıldığı bu eğitim, COP29'un kapsamı ve öneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.