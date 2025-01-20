Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' Kurbanları Anıldı

Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' Kurbanları Anılıyor

Azerbaycan'da, bağımsızlığın önemli sembollerinden biri olan ve tarihe 'Kanlı Ocak' olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın 35. yılı anılıyor. Azerbaycanlılar, 1990 yılında yaşanan bu trajik olayda kaybedilenleri anmak üzere Bakü Şehitler Hıyabanı'na yoğun bir katılım gösterdi.

Bakü Şehitler Hıyabanı'ndaki Anma Töreni

Şehitlik alanında uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler mezarlara kırmızı karanfiller bıraktı ve şehitler için dualar ederek saygılarını sundu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de anma törenine katılarak, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören sırasında Azerbaycan Milli Marşı çalındı. Yerel saatle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu özel anma esnasında Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri ve otobüsler korna çalarak şehitleri andı.

'Kanlı Ocak' Olayları

1990 yılının başlarında, artan Ermeni toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine karşı tepkilerini dile getirmek isteyen yüzlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na yürüyüş düzenlemişti. 20 Ocak'ta, mitingleri dağıtmak amacıyla Bakü'ye giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 sivili katletti ve yüzlerce kişiyi yaraladı.

Bu korkunç olayların ardından, şehitler gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle defnedildi. Azerbaycanlılar, her yıl 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi olan karanfillerle Şehitler Hıyabanı'na akın etmeye devam ediyor.