Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin Dördüncü Yıl Dönümü Kutlandı

Azerbaycan'da Karabağ Zaferi Coşkuyla Kutlanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü görkemli yürüyüşlerle kutladı. Bu kapsamda düzenlenen "Zafer Günü" etkinliklerine, askerler ve Karabağ Savaşı gazileri aktif katılım gösterdi.

Şehitler Anıldı ve Marşlar Okundu

Yürüyüş öncesinde, vatanları için can veren şehitlere saygı duruşunda bulunuldu ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi. Askeri bandonun marşlar çaldığı etkinlikte, vatandaşlar da büyük bir coşkuyla yer aldı.

Şehirlerdeki Kutlamalar

Ayrıca Bakü dışında Gence, Hankendi, Laçın ve Şuşa gibi şehirlerde de kutlama yürüyüşleri gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, ülkenin dört bir yanında aynı ruhla canlandırıldı.

Kahraman Ordunun Başarısı

Azerbaycan ordusu, 4 yıl önce bugün Karabağ'ın önemli sembollerinden biri olan Şuşa kentini işgalden kurtardı. 27 Eylül 2020'de başlayan karşı saldırı, 44 gün boyunca sürdü ve bu süre zarfında 300'den fazla yerleşim birimi düşmandan temizlendi.

Zaferin Tarihi ve Anlamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın sona erdiği 10 Kasım tarihinin Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihiyle çakışması nedeniyle, Şuşa'nın kurtuluş tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.