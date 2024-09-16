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Azerbaycan'da Parlamentonun Seçim Sonuçları Açıklandı

1 Eylül'de yapılan Azerbaycan parlamento seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi 68 sandalye kazandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:53
Azerbaycan'da Parlamentonun Seçim Sonuçları Açıklandı

Azerbaycan'da 1 Eylül Seçim Sonuçları Resmi Olarak Açıklandı

Azerbaycan'da 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Seçimlerdeki katılım oranı %37,24 olarak belirlendi.

Seçim Sonuçları ve Partilerin Dağılımı

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin sonuç protokolünü onayladı. MSK Başkanı Mezahir Penahov'un yönettiği toplantıda, 2 milyon 395 bin 510 seçmenin oy kullandığı kaydedildi.

Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, 68 sandalye kazanarak meclisteki çoğunluğunu korudu. Ayrıca, bağımsız adaylar da 44 sandalyeye sahip olmayı başardı.

Diğer partilerin durumuna bakıldığında, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, ve birçok diğer parti ise birer sandalye kazandı. Bu partiler arasında; Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi ve daha fazlası yer alıyor.

Protokolün İleri Aşaması

Seçim sonuçlarının yer aldığı protokol, onaylanmak üzere Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi'nin, en geç 10 gün içinde bu protokolü incelemesi ve onaylaması bekleniyor.

Azerbaycan halkı, 1 Eylül'de sivil görevlerini yerine getirerek 125 sandalyelik meclis için toplam 990 aday arasından seçim yaptı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK...

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK Başkanı Mezahir Penahov'un başkanlığındaki toplantıda kurul üyeleri, Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarının yer aldığı protokolü onayladı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK...

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK Başkanı Mezahir Penahov'un başkanlığındaki toplantıda kurul üyeleri, Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarının yer aldığı protokolü onayladı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK...

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK Başkanı Mezahir Penahov'un başkanlığındaki toplantıda kurul üyeleri, Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarının yer aldığı protokolü onayladı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK...

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı. MSK Başkanı Mezahir Penahov'un başkanlığındaki toplantıda kurul üyeleri, Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarının yer aldığı protokolü onayladı.

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