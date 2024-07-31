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Azerbaycan'da Şehit Olan Kırşehirlilerin Ailelerine Ulaşma Çalışmaları Başlatıldı

Azerbaycan'da 1918'de şehit olan Kırşehirlilerin aileleriyle iletişim kurmak için çalışmalar hızlandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:29
Azerbaycan'da Şehit Olan Kırşehirlilerin Ailelerine Ulaşma Çalışmaları Başlatıldı

Azerbaycan'da Şehit Olan Kırşehirlilerin Yakınlarına Ulaşma Çalışmaları

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı'nın Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü olan Günay Rzayeva, 1918 yılında Azerbaycan'da şehit düşmüş Kırşehirlilerin ailelerine ulaşmak amacıyla özel bir çalışma başlattı. Rzayeva, bu amaçla Kırşehir’i ziyaret ederek Kırşehir Şehit Aileleri Derneği ile bir araya geldi.

Şehit Aileleriyle İletişim ve Destek

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Azerbaycan'daki şehit ailelerinin tespitine yönelik destek verdiklerini belirtti. Kılıçaslan, "Geçmişte yürüttüğümüz 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusu'nun İzinde' projesi çerçevesinde Bakü'ye gitmiştik. Günay Hanım, bu araştırmaları için şehrimize davet ettiğimiz bir konuk. Şehitlerimizin torunlarıyla irtibata geçmeye çalışıyoruz. İnşallah bu çalışma daha da genişleyecek," dedi.

Günay Rzayeva'nın Açıklamaları

Günay Rzayeva, Kafkas İslam Ordusu'nda savaşarak şehit düşen Kırşehirlilerin ailelerine ulaşmanın önemine değinerek, "1918 yılında Nuri Paşa'nın liderliğindeki Kafkas İslam Ordusu'nda, Azerbaycan’da şehit düşen Kırşehirlilerin aileleriyle tanışmayı hedefliyorum. Vefa borcumuzu unutmamalıyız. Bundan sonraki süreçte şehit aileleriyle sürekli bir diyalog kurarak çeşitli projeler gerçekleştireceğiz. Araştırmalarıma katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şu an itibarıyla yaklaşık 40 şehit ailesine ulaştım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerine yer verdi.

Rzayeva, ayrıca, Azerbaycan'daki şehit olan Kırşehirlilerin daha fazla yakınlarına ulaşmak için çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay...

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay Rzayeva, Azerbaycan'da 1918 yılında şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelerek çalışma başlattı. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan (solda) Azerbaycan'daki şehitlerin ailelerinin tespitine destek olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay...

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay Rzayeva, Azerbaycan'da 1918 yılında şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelerek çalışma başlattı. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan (solda) Azerbaycan'daki şehitlerin ailelerinin tespitine destek olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay...

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay Rzayeva, Azerbaycan'da 1918 yılında şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelerek çalışma başlattı. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan (solda) Azerbaycan'daki şehitlerin ailelerinin tespitine destek olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay...

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay Rzayeva, Azerbaycan'da 1918 yılında şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelerek çalışma başlattı. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan (solda) Azerbaycan'daki şehitlerin ailelerinin tespitine destek olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay...

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay Rzayeva, Azerbaycan'da 1918 yılında şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelerek çalışma başlattı. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan (solda) Azerbaycan'daki şehitlerin ailelerinin tespitine destek olduklarını söyledi.

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