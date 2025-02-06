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Azerbaycan'da USAID Faaliyetleri Durduruldu

Azerbaycan, USAID'in faaliyetlerini durdurdu. Bakan Bayramov, USAID'in çıkarlarının ülkesine hizmet etmediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:30
Azerbaycan'da USAID Faaliyetleri Durduruldu

Azerbaycan'da ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Faaliyetleri Durduruldu

Azerbaycan'da, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'nın faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, USAID'in ülkede faaliyet göstermesinin yasal bir dayanağının kalmadığını belirtti.

Resmi Tebligat Gönderildi

Hacızade, USAID'in Azerbaycan'daki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin resmi tebligatın ABD'ye iletildiğini duyurdu. Bakan Hacızade, bu kararın ardında yatan nedenleri ise detaylandırmadı.

Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, USAID'in son yıllarda gerçekleştirdiği faaliyetlerin Azerbaycan'ın değil, ABD'nin çıkarlarını koruduğunu vurgulayarak, "USAID'in Azerbaycan'daki faaliyetiyle ilgili anlaşma, 1 Haziran 2024'te sona erdi. Bu tarihten itibaren USAID'in Azerbaycan'da faaliyet göstermesi hukuki bir dayanağa sahip değildir. USAID'in Azerbaycan'da bulunmasına gerek yok," şeklinde konuştu.

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