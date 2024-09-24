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Azerbaycan'daki 5. Savunma Fuarı'na İlham Aliyev'den Ziyaret

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADEX 2024 fuarını ziyaret ederek Türk savunma sanayi katılımını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:13
Azerbaycan'daki 5. Savunma Fuarı'na İlham Aliyev'den Ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Önemli Ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) katıldı. Bu önemli etkinlik, Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'da gerçekleştirildi.

Karşılama ve Fuardaki İsimler

Aliyev'i, fuarın ilk gününde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev karşıladı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da Aliyev'e ziyareti sırasında eşlik etti.

Türk Savunma Sanayisi'nin Katılımı

Aliyev ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinesinde fuara katılan Türk savunma sanayi firmalarının stantlarını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Fuara toplamda 38 ülkeden 270 şirket katıldı; ancak Türkiye, ADEX 2024 fuarına en büyük katılımı sağlayan ülke olarak öne çıktı.

Tüm Zamanların En Yüksek Katılımı

ADEX 2024 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın liderliğindeki Türk firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı gerçekleştirerek 50 firma ile 3 bin 500 metrekareyi aşkın alan ile yer aldı.

Azerbaycan'daki bu önemli savunma fuarı, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek ve Güney Kafkasya ile Orta Asya bölgesinin en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu. Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev, Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

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