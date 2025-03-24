Azerbaycan'daki Türkiye Mezunları İftar Programında Buluştu

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, Bakü’de düzenlediği iftar programı ile önemli bir buluşmaya imza attı. İftara Azerbaycan milletvekilleri, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit aileleri ve Türkiye mezunları katıldı.

Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Büyükelçi Akgün, iftardan sonra yaptığı konuşmada, “tek millet iki devlet” olma ruhunun tarihten gelen bir emanet olduğunu belirterek, bu ruhu koruyarak daha ileriye taşımak gerektiğini vurguladı. Azerbaycan denildiğinde her Türk’ün sinesinin bir başka çarptığını ifade eden Akgün, “İyi ki böyle liderlerimiz var“Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev’in vizyonlarıyla geleceğe taşımak gerektiğini dile getirdi.

Akgün, Türkiye mezunlarının iki ülke için sorumluluklarına da değinerek, herkesin kendi alanında projeler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Türkiye İçin Önemi

YTB Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan'ın Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Yüz yıl önce Bakü’nün kurtarılışında omuz omuza mücadele verdiysek, bugün de Karabağ sürecinde birlikte mücadele ettik.” şeklinde konuştu. Eren, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen öğrenci sayılarına da dikkat çekerek, “Şu an Türkiye bursları kapsamında 700’e yakın Azerbaycanlı kardeşimiz Türkiye’de eğitim almaktadır.” dedi.

Son 10 yılda Azerbaycan’da hayata geçirilen 34 proje ile 1500'e yakın Azerbaycanlı öğrencinin eğitim almasının sağlandığını belirten Eren, şehit yakınları ve gazilerin ailelerinden başarılı gençlerin Türkiye’de eğitim almalarını desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu'nu temsilen konuşma yapan Telman Nusretoğlu, uluslararası sistemde yaşanan sorunların hukuk eksikliği ile ilgili olduğuna dikkat çekti. Nusretoğlu, “Böyle bir zamanda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin öneminin farkında olmalıyız.” dedi.

Türkiye Mezunu İş insanları ve aydınları Platformu Bakü’de iftar programı düzenledi. Platformun iftarına Azerbaycan milletvekilleri, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit aileleri ve Türkiye mezunları katıldı.

Türkiye Mezunu İş insanları ve aydınları Platformu Bakü’de iftar programı düzenledi. Platformun iftarına Azerbaycan milletvekilleri, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit aileleri ve Türkiye mezunları katıldı.