Azerbaycan'dan AB açıklaması: AB'nin çifte standart yaklaşımı barışın tesisine katkı sağlamıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ve Ermenistan'ın savunma alanında yaptığı her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barışı engellediğini söyledi.

Azerbaycan'dan AB açıklaması: AB'nin çifte standart yaklaşımı barışın tesisine katkı sağlamıyor
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'de Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova'yı ağırladı. Bayramov, Adamova ile görüştü ve AB'nin Erivan ile yaptığı savunma işbirliğini eleştirdi.

Bayramov, "Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır." dedi ve AB'nin bazı üyelerinin Erivan'a farklı adlarla askeri destek sağladığını ifade etti.

Bayramov, özellikle Güney Kafkasya bölgesinde sağlanmak istenen barış ortamının bu devletlerin çabaları ile zorlaşacağının altını çizdi. 

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV AVRUPA KONSEYİ VE AİHM'DEN ÇEKİLDİKLERİNİ AÇIKLADI

Azerbaycan, Ermenistan konusunda her seferinde iki yüzlü davranan AB'ye tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üyeliklerini sonlandırabileceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Sekreteri Martin Chungong ile görüştüğünü duyurdu. Aliyev, görüşmede Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Azerbaycan'a karşı düşmanca bir tutum içinde olduğunu söyledi. 

Aliyev, AKPM'nin bu davranışının örgütün temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti ve "Eğer AKPM, Azerbaycan delegasyonunun haklarını iade etmezse Bakü Avrupa Konseyi ve AİHM’deki üyeliklerini gözden geçirecek." dedi.

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