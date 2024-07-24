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Azerbaycan'dan AB'nin Ermenistan'a Askeri Yardımına Tepki

Azerbaycan, AB'nin Ermenistan'a 10 milyon avroluk askeri yardımını 'tehlikeli' bir adım olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:26
Azerbaycan'dan AB'nin Ermenistan'a Askeri Yardımına Tepki

Azerbaycan'dan Sert Tepki

Azerbaycan, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a yönelik 10 milyon avro tutarındaki askeri yardım paketinin onaylanmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Ayhan Hacızade, bu yardımı "bölgede gerginliği artıracak hatalı ve tehlikeli bir adım" olarak değerlendirdi. Hacızade, AB'nin bu kararının "tek taraflı ve önyargılı" olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın Askeri Tahrikleri

Ayrıca, Hacızade, Fransa'nın Ermenistan'a 'Bastion' tipi zırhlı personel taşıyıcı ve 'Caesar' kundağı motorlu topçu sistemleri tedarik etme çabalarının ardından AB'nin bu yeni askeri destek adımının tehlikeli olduğunu vurguladı. "Bu yardımlar, Azerbaycan topraklarını işgal altında tutan Ermenistan'ın askeri yığınağına katkı sağlayacaktır," dedi.

Şeffaflık ve Barış Vurgusu

Azerbaycan, AB'nin bu kararına karşı şiddetle itiraz ettiğini ve sağlanacak yardımlar hakkında şeffaf bilgilendirme talep ettiklerini aktardı. Hacızade, "AB, bölgede askeri yığınak ve militarizasyon politikasına katkıda bulunan bu adımlara son vermeli," diyerek barış ve işbirliği çağrısında bulundu.

AB'nin Yardım Planları

AB'nin yardımı, Ermenistan ordusunun lojistik kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası askeri misyonlara katılımını kolaylaştırmak amacı taşıdığını belirtti. Josep Borrell, yardımların Ermenistan'ın güvenlik gücünü artıracağının altını çizdi.

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