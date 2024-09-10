Azerbaycan'dan Ermenistan'a Barış Çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın barış süreciyle ilgili gerçekleri çarpıtan açıklamalar yaptığını belirtti.

Barış Sürecinin Önemi

Hacızade, "Azerbaycan'a yönelik saldırgan, iftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi. Bu açıklama, Paşinyan'ın Erivan'da düzenlenen "Erivan Diyaloğu 2024" forumundaki sözlerine yanıt olarak geldi.

Gerçeklerin Çarpıtılması

Hacızade, Paşinyan'ın barış anlaşması taslağıyla ilgili iddialarının gerçekleri çarpıttığını vurgulayarak, "Ermenistan yetkililerinin, barış anlaşmasının mutabık kalınmayan maddelerle imzalanmasını istemesi kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Pozisyonu

Azerbaycan, barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Ermenistan anayasasında yer alan "Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının" kaldırılmasının şart olduğunu, kendilerinde böyle bir maddenin bulunmadığını belirtti. Hacızade, Eylül 2023'te Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu sonrasında bölgeden gönüllü olarak ayrılan Ermeni nüfusun durumu hakkında, "Etnik temizlik" ifadesinin bir iftira olduğunu ifade etti.

Sonuç

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, düşmanca söylemleri sürdüren Ermenistan'ı barış sürecine zarar vermemeye davet etti.