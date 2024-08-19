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Azerbaycan'dan Gönderilen Amfibi Uçak Muğla'daki Yangınla Mücadeleye Destek Oluyor

Azerbaycan, Muğla'daki yangınla mücadelede amfibi uçak göndererek destek sağladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:46
Azerbaycan'dan Gönderilen Amfibi Uçak Muğla'daki Yangınla Mücadeleye Destek Oluyor

Azerbaycan'ın Desteği Yangın Söndürme Çalışmalarında Etkili Oluyor

Azerbaycan'dan gönderilen amfibi yangın uçağı, Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere göreve başladı. Bu önemli adım, uluslararası iş birliğinin bir örneği olarak öne çıkıyor.

Uçak Yangın Bölgesine Su Bıraktı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Be-200 amfibi yangın uçağı, yangın bölgesine dün toplamda 12 sefer yaparak 114 ton su bıraktı. Yangın söndürme çalışmaları, ekiplerin azmiyle hızla sürüyor.

Türkiye ve Azerbaycan Liderlerinin Görüşmesi

Yangın söndürme destekle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Aliyev, Türkiye'ye bir yangın söndürme uçağı tahsis ettiklerini belirtti ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

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