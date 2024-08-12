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Azerbaycan'dan İsrail Askerleriyle İlgili Yalanlamalar

Azerbaycan, uluslararası medya kaynaklarının İsrail askerlerinin bulunduğu iddialarını reddetti ve bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:11
Azerbaycan'dan İsrail Askerleriyle İlgili Yalanlamalar

Azerbaycan Medya Kuruluşundan Açıklama

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, İngiliz, İsrail ve İran'a ait bazı medya kuruluşlarında yer alan "Azerbaycan'da İsrail askerlerinin bulunduğuna dair" iddiaları yalanladı.

Yanlış Bilgilerle Kamuoyu Yanıltılıyor

Ajans tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı ülkelerin medya kaynaklarının, Azerbaycan hakkında yanlış ve güvenilirliği şüpheli bilgilere dayalı haberler yayarak yerel ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı belirtildi.

Medya Manipülasyonu

Özellikle "İran International" televizyonunun, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "Kan" ve İngiliz "The Telegraph"ın, Azerbaycan’a yönelik bilgi manipülasyonları yaptığı vurgulandı. Bu medya organlarının, "İsrail'in Azerbaycan’daki askerlerine ülkeyi terk etmesi yönünde talimat verdiği" yönünde yalan haberler yayımladığı ifade edildi.

Yabancı Asker Bulunmamaktadır

Açıklamada, "Azerbaycan topraklarında hiçbir yabancı ülkenin askeri birliği bulunmamaktadır ve bu tür yanlış bilgilere dayalı haberleri şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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