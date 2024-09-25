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Azerbaycan'dan Lübnan ve İsrail Seyahati için Güvenlik Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri, vatandaşlarını Lübnan ve İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda tekrar uyardı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:25
Azerbaycan'dan Lübnan ve İsrail Seyahati için Güvenlik Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri'nin Seyahat Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, güncel güvenlik riskleri sebebiyle vatandaşlarına Lübnan ve İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, daha önce 3 ve 5 Ağustos'ta bu ülkelerle ilgili yapılan uyarıların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Önlemleri ve Olağanüstü Hal

Açıklamada, İsrail'deki olağanüstü hal sebebiyle, Azerbaycan vatandaşlarına bu ülkenin Lübnan sınırına yakın bölgelerine gitmemeleri ve yerel güvenlik talimatlarına uymaları tavsiye edildi. Bakanlık, bu durumu ciddi şekilde ele alarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Azerbaycan Hava Yolları Uçuşları Durdurdu

Dün, Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik endişeleri nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurma kararı aldı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artırmasıyla birlikte vatandaşların güvenliğini ön planda tutma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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