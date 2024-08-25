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Azerbaycan'dan Uşak'a Yangın Söndürme Desteği

Azerbaycan, Uşak'taki yangınla mücadelede Be-200 amfibi uçağını göndermiştir.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:41
Azerbaycan'dan Uşak'a Yangın Söndürme Desteği

Azerbaycan'dan Uşak'a Yangın Söndürme Uçağı

Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 amfibi uçağı, Uşak'ta meydana gelen yangının söndürülmesine önemli bir katkı sağlıyor.

Olayın Gelişimi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu amfibi uçağın Uşak'ın Eşme ilçesi'ndeki yangın bölgesinde aktif olarak söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Başkanların Görüşmesi

Yangınla ilgili gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı telefon görüşmesi sonrasında hız kazandı. Aliyev, Türkiye'ye bir yangın söndürme uçağı tahsis ettiklerini ifade etti.

Önceki Görevleri

Bu amfibi uçak, daha önce Muğla ve Bolu illerindeki yangınların söndürülmesinde de görev almıştı.

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