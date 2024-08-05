Azerbaycan'dan Vatandaşlarına İsrail Seyahati Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Seyahat Uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, mevcut güvenlik tehditleri nedeniyle vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, zorunlu nedenler olmaksızın bu ülkeye seyahat edilmemesi önerildi.

Güvenlik Önlemleri ve Tavsiyeler

Açıklamada, İsrail'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından, güvenlik kurallarına titizlikle uymaları ve kalabalık alanlardan kaçınmaları istendi. Ayrıca, daha önce Lübnan ve Filistin'e seyahat edilmemesi konusunda da benzer uyarılar yapılmıştı.

Bakanlık, vatandaşlarının güvenliğini ön planda tutarak bu tavsiyelerde bulunmuştur.