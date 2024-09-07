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Azerbaycan'dan Yangınla Mücadelede Destek: Amfibi Uçak Bergama'da

Azerbaycan'ın gönderdiği Be-200 amfibi uçağı, Bergama'daki orman yangınına müdahale etmek için devrede.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:01
Azerbaycan'dan Yangınla Mücadelede Destek: Amfibi Uçak Bergama'da

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Yangın Söndürme Desteği

Dün, Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 tipi amfibi uçak, İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesi için önemli bir rol üstlendi. Yangın söndürme çalışmaları, bölgede etkili bir şekilde sürdürülüyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan Açıklama

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, amfibi uçağın Bergama'daki yangın bölgesinde aktif olarak görev aldığını duyurdu. Bu durum, iki ülke arasındaki iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İki Lider Arasındaki Görüşme

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesinde, Aliyev'in Türkiye’ye bir yangın söndürme uçağı tahsis ettiklerini ifade ettiği belirtildi.

Önceki Yangınlarla Mücadelede de Görev Aldı

Amfibi uçak, geçmişte Muğla, Bolu, Manisa ve Balıkesir gibi birçok bölgede çıkan yangınların söndürülmesi çalışmalarında da yer almıştı. Bu tür destekler, her iki ülkenin de doğal afetlerdeki iş birliğini güçlendiriyor.

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