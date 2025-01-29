Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Ermenistan ile Barış Anlaşması Vurgusu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Ermenistan ile Barış Mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanmasının büyük önem taşıdığını belirtirken, bu ülkede hâlâ Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunduğuna dikkat çekti.

Barış Anlaşması ve Endişeler

Bayramov, "Barış anlaşmasının tamamlanması büyük önem taşıyor. Ancak, Ermenistan anayasasında hâlâ Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecektir." dedi.

Ekonomik ve Stratejik İşbirliği

Üçlü toplantıda, ekonomi, ticaret, yatırımlar ve ulaştırma gibi konular da ele alındı. Bayramov, enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki potansiyel projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu ve Orta Koridor'un ihracatına katkıda bulunacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Alat Deniz Limanı'nın kapasitesinin artırılmasının müzakere edildiğini ifade etti.

Bölgesel ve Uluslararası Konular

Bu toplantıda, Gazze'de ateşkese uyulmasının önemi de vurgulandı. Bayramov, Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda İsrail-Filistin çatışmasının iki devletli çözümünü desteklediğini belirtti. Ayrıca, Suriye'deki olumlu gelişmelerde Türkiye'nin rolüne de değinerek, Türkiye ile Özbekistan ile Suriye'de işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Karakabağ ve Doğu Zengezur Projeleri

Ermenistan tarafından işgalden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmaları hakkında da bilgi veren Bayramov, Karabağ ve Doğu Zengezur’un yeniden inşasında Türkiye ve Özbekistan’a teşekkür etti. Toplantının sonunda, üç ülke arasında Ankara Bildirisi ve ulaştırma alanındaki yol haritasının imzalandığını hatırlatan Bayramov, elde edilen mutabakatların bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.