Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Hakan Fidan'a Başsağlığı Mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Yangında Kayıplar İçin Taziye

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Fidan telefonda görüştü. Bayramov, yangında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kardeş Türkiye’nin Yanındayız

Bayramov, bu zor günlerinde kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını ve acısını paylaştıklarını belirterek, böylesi bir felaketin tekrar yaşanmamasını temenni etti. Ayrıca, Azerbaycan'ın her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Fidan'dan Teşekkür

Bakan Fidan da taziye ve destek için Bayramov'a teşekkür etti.