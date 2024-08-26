Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un Ankara Ziyareti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmede Ele Alınacak Konular

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan ve Bayramov’un yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile ilgili gelişmelerin yanı sıra, İsrail-Filistin gibi komşu bölgedeki durumlar da yer alıyor.

Kardeş Ülkeler Arasındaki Bağlar

Türkiye ve Azerbaycan, tarihi ve kültürel bağlarıyla güçlü bir kardeşlik ilişkisi sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Azerbaycan’ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'in söylemleri bu bağı pekiştirmektedir. 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilişkiler müttefiklik seviyesine çıkarılmıştır.

Son İşbirlikleri

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül 2023'te Azerbaycan’ı ziyaret etmiş, Aliyev ise 10 Haziran’da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ayrıca Hakan Fidan, 5 Temmuz’da Şuşa'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Bayramov ile bir araya gelmiştir.

Ekonomik İlişkilerdeki Gelişmeler

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de gelişmeye devam ediyor. 2023'te Türkiye, Azerbaycan’a 2,3 milyar dolar ihracat yaparken; 5,3 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Böylece iki ülke arasında toplam ticaret hacmi 7,6 milyar dolara ulaşmıştır.

Ayrıca, Azerbaycan'da yaklaşık 5,770 Türk şirketi faaliyet göstermekte ve Türkiye, Azerbaycan'da en fazla yabancı sermayeye sahip ülke durumundadır. Türkiye’nin doğrudan yatırımları 17 milyar dolara kadar çıkarken, Azerbaycan’ın Türkiye’de 19,5 milyar dolarlık yatırımı bulunmaktadır.