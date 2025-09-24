Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı

Ajans: İddialar asılsız, dezenformasyon kampanyası yürütülüyor

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, ülkenin İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmaktan vazgeçtiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Ajansın açıklamasında, son dönemde bazı yabancı kaynaklar ve sosyal medya platformlarında Azerbaycana yönelik yeni bir dezenformasyon kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın üçüncü bir ülke aracılığıyla Ukrayna'yı silahlandırdığına ve İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberlerin gerçek dışı ve asılsız olduğu vurgulandı.

Söz konusu dezenformasyonun üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, medya kuruluşları, gazeteciler ve sosyal aktivistler asılsız haber ve dezenformasyona itibar etmeme, bu tür durumlara karşı ilkesel ve duyarlı davranma çağrısı yapıldı.