Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, ülkenin İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçtiği iddialarını asılsız bularak dezenformasyon uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:59
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı

Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı

Ajans: İddialar asılsız, dezenformasyon kampanyası yürütülüyor

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, ülkenin İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmaktan vazgeçtiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Ajansın açıklamasında, son dönemde bazı yabancı kaynaklar ve sosyal medya platformlarında Azerbaycana yönelik yeni bir dezenformasyon kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın üçüncü bir ülke aracılığıyla Ukrayna'yı silahlandırdığına ve İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberlerin gerçek dışı ve asılsız olduğu vurgulandı.

Söz konusu dezenformasyonun üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, medya kuruluşları, gazeteciler ve sosyal aktivistler asılsız haber ve dezenformasyona itibar etmeme, bu tür durumlara karşı ilkesel ve duyarlı davranma çağrısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi
2
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
4
BİFO 2025-2026 Sezonu 9 Ekim'de Başlıyor — Carlo Tenan, Ilya Maximov ve Dünya Prömiyeri
5
Hollandalılar Dışişleri Önünde: Küresel Sumud Filosu İçin Koruma Talebi
6
Avrupa Miras Günleri Beyoğlu'nda Başlıyor — 5 Ekim'e Kadar Sürecek
7
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası