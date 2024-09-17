DOLAR
34,09 -0,35%
EURO
37,94 -0,1%
ALTIN
2.811,63 0,35%
BITCOIN
2.084.938,84 -5,97%

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili İslamzade'nin Türkiye Ziyareti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral İslamzade, Türkiye'de Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:51
Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili İslamzade'nin Türkiye Ziyareti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Türkiye'de

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığına resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi Davet ve Ziyaretin Ayrıntıları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından davet edilen Tümgeneral İslamzade ve grubunun ziyareti, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava...

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava...

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava...

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava...

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
2
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
3
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
4
ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah Gerilimi İçin İsrail'e Gidiyor
5
Artvin'deki Heyelan Sonrası 32 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
6
DMM, Duhok'taki Saldırı İddiasını Yalanladı
7
Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek