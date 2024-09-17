Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili İslamzade'nin Türkiye Ziyareti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Türkiye'de

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığına resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi Davet ve Ziyaretin Ayrıntıları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından davet edilen Tümgeneral İslamzade ve grubunun ziyareti, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti.