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Azerbaycan Hava Yolları Bakü-Tel Aviv Uçuşlarını Durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları, güvenlik endişeleri nedeniyle Bakü-Tel Aviv seferlerini askıya aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:33
Azerbaycan Hava Yolları Bakü-Tel Aviv Uçuşlarını Durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları'ndan Önemli Duyuru

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik endişeleri sebebiyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Uçuşların Durdurulma Nedeni

AZAL, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'deki son gelişmelerin ve güvenlik sorunlarının bu kararda etkili olduğunu belirtti.

Yolculara Yönelik Bilgilendirme

Yolculardan, Tel Aviv'e yapılan uçuşlar için satın aldıkları biletleri iade etme hakkına sahip oldukları ifade edildi. Uçuşların yeniden başlama durumu ise şartların değerlendirilmesine göre ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

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