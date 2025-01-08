Azerbaycan Hava Yolları'nın Kazan Uçuşu İptal Edildi

Azerbaycan Hava Yolları'ndan Önemli Duyuru

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), bugün gerçekleştirilmesi planlanan Bakü-Kazan-Bakü uçuşunun iptal edildiğini duyurdu. Bu iptal kararı, Rusya Federasyonu'nun Kazan kenti üzerindeki hava sahasını kapatması nedeniyle alınmıştır.

Uçuş İptali Hakkında Detaylar

AZAL'ın yaptığı açıklamada, Kazan üzerindeki hava sahasının kapanmasının bu uçuşa doğrudan etki ettiği vurgulandı. Yolcuların etkilenmemesi adına gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Hava yolları kullanıcıları, uçuş durumları ve alternatif seyahat seçenekleri için AZAL'ın resmi kanallarını takip etmeleri gerektiği ifade edildi.