Azerbaycan Hava Yolları Uçuşları Durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Rusya'nın Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz şehirlerine olan uçuşları durdurdu. Bu karar, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yaşanan uçak kazasının ardından alındı.

Güvenlik Önlemleri

AZAL'dan yapılan açıklamada, kazanın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu gerçekleştiği yönünde elde edilen bulguların ardından, uçuş güvenliği açısından ön soruşturmanın sonuçları dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar uçuşların durdurulacağı bildirildi.

Dün de benzer bir gerekçeyle Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale gibi şehirlerde uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.

Kaza Detayları

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Aktau yakınlarında düşmüş ve bu kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştur. Ususi bilgiler doğrultusunda, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddia edilmiştir.

Azerbaycanlı yetkililer, bu iddiayı doğrularken, durumun ciddiyetinin altını çizmişlerdir.