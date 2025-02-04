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Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Kazası: Soruşturma Raporu Açıklandı

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağına dair ön rapor, yabancı nesnelerin hidrolik sistemleri hasarladığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:05
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Kazası: Soruşturma Raporu Açıklandı

Kazakistan'da Uçak Kazası Soruşturmasının Ön Raporu Yayınlandı

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024 tarihinde düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin yapılan soruşturmanın ön raporu açıklandı. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan raporada, uçakta çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirtildi.

Uçak Enkazında Hasar Tespit Edildi

Rapor, 53 sayfadan oluşmakta olup, uçağın kuyruk kısmında, stabilizatöründe ve dümenlerinde açık ve kapalı hasarların tespit edildiğini vurguladı. Uçağın sol motoru ve sol kanadında da benzer hasarların yaşandığı kaydedilen belgede, “Bazı yerlerde hasar düzenli bir dikdörtgen şekline sahip.” ifadesine yer verildi.

Hasarın Nedeni: Yabancı Nesneler

Uçak yere çarpmadan önce hidrolik sistemlerinin, uçağın bileşenlerine giren yabancı nesneler nedeniyle hasar gördüğü kanıtlandı. Bu hasar, uçağın hidrolik sıvı veya basınç kaybına yol açabilecek nitelikte.

Rapor, uçağın dengeleyici kontrol kablolarında da muhtemelen yabancı nesnelerden kaynaklanan hasar meydana geldiğini belirtiyor. “Uçaktaki hasar, harici nesnelerin uçak yapısına girdiğini gösterir. Açık hasarların çoğu uçağın kanat kısmında ve dengeleyicisinde yer alıyor,” denildi.

Yabancı Cisimlerin Uçak Parçalarından Çıkarılması

Son olarak, raporda uçak parçalarındaki kör hasarlardan çok sayıda yabancı cismin çıkarıldığı bilgisi de verildi. Bu durum, uçağın güvenliği açısından önemli bir sorun teşkil ediyor.

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