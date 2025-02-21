Azerbaycan Heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile Bir Araya Geldi

Azerbaycan heyeti, Iğdır Valisi Ercan Turan ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:08
Azerbaycan Heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile Bir Araya Geldi

Azerbaycan Heyeti Iğdır'da

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Diaspora Komitesi yetkililerinden oluşan bir heyet, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı ziyaret etti.

Iğdır'daki Çalışmalar ve İlişkiler

Iğdır'da yaşayan vatandaşlara yönelik projeler geliştirmek amacıyla kente gelen heyet, Vali Turan ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri üzerinde duruldu.

Azerbaycan heyetinin, Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlı ve Nahçıvanlılara yönelik çeşitli çalışmalar yürüteceği ve yerel toplumla daha yakın ilişkiler kurmak için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli
3
Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 Konut ve 67 Dükkanın Temelini Attı!
4
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Türk Kızılay, Ramazan'da 7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Ulaşacak
6
Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
7
Kayseri'de Eski Eşini Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!