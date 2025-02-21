Azerbaycan Heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile Bir Araya Geldi

Azerbaycan Heyeti Iğdır'da

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Diaspora Komitesi yetkililerinden oluşan bir heyet, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı ziyaret etti.

Iğdır'daki Çalışmalar ve İlişkiler

Iğdır'da yaşayan vatandaşlara yönelik projeler geliştirmek amacıyla kente gelen heyet, Vali Turan ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri üzerinde duruldu.

Azerbaycan heyetinin, Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlı ve Nahçıvanlılara yönelik çeşitli çalışmalar yürüteceği ve yerel toplumla daha yakın ilişkiler kurmak için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.