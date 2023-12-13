Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası

Azerbaycan'lı 2 asker evine dönüyor. Ermenistan ile aralarında başlayan esir takası kapsamında Azerbaycanlı 2 asker serbest bırakıldı. Buna karşılık Azerbaycan da 32 Ermeni askeri bıraktı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası
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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki esir takası anlaşması gerçekleşti. Azerbaycan-Ermenistan sınırında Gazah iline bağlı Bala Ceferli köyünde yapılan takas ile 32 Ermeni askeri Azerbaycan tarafından serbest bırakıldı. Ermenistan ise Akşin Bebirov ve Hüseyin Ahundov isimli iki Azerbaycan askerini bıraktı. Yapılan takas sürecinde olumsuz bir durum yaşanmazken serbest bırakılan Ermeni askerler Uluslararası Kızılhaç Komitesi kontrollerinden geçirildi.

Ermenistan güçlerinin elinden kurtarılan Akşin Bebirov ve Hüseyin Ahundov Nisan ayında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki görev yerlerinde karlı havanın etkisi ile Ermenistan topraklarına girmişti. Ermenistan askerlerinin esir aldığı Azeri askerler iki ülke arasında gerçekleşen müzakerelerin ardından serbest bırakıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlık Ofisi arasında ortaklaşa alınan karar neticesinde tarafların esir takası yapılması yönündeki anlaşması 7 aralık tarihinde açıklanmıştı. Bugün ise o takas adımı gerçekleştirildi. Azerbaycan'ın serbest bıraktığı 32 Ermenistan askerine karşılık Ermenistan ise 2 Azerbaycan askeri bıraktı.

Azerbaycan, tarafından serbest bırakılan 32 askerin farklı zamanlarda sınır ihlali yapan askerlerden oluştuğunu açıkladı. Aralık 2020'de terörle mücadele operasyonu kapsamında Hadrut bölgesinde ele geçirilen Ermeni esirler arasında, Karabağ'ın önceki sözde Ermeni rejimin altı liderinin bulunmadığına özellikle vurgu yapıldı.

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