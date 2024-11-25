Azerbaycan'ın 2025 Bütçesi: Savunma ve Karabağ İmarı Öncelik Taşıyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, ülkenin 2025 bütçesinde savunma ve Karabağ'ın imarı konularına öncelik verileceğini açıkladı.

Milli Meclis Görüşmeleri

Gafarova, Azerbaycan'ın 2025 devlet bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin ulusal güvenlik ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi ile birlikte, silahlı kuvvetlere sağlanan maddi ve teknik desteklerin artırılması, sosyal güvenlik, eğitim, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı ve işgal nedeniyle topraklarını terk eden vatandaşların geri dönüşü gibi konular bütçenin öncelikleri arasında yer alacak.

Bütçe Hedefleri

Gafarova, devlet bütçesinin hem gelir hem de gider açısından rekor düzeyde olduğunu belirterek, "Gelirlerin 38,3 milyar manat (22,64 milyar dolar), giderlerin ise 41,4 milyar manat (24,35 milyar dolar) olması öngörülüyor," dedi. Bu veriler, Azerbaycan'ın stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü bir mali yapı oluşturma çabasını yansıtıyor.

Gafarova'nın ifadeleri, Azerbaycan'ın gelecekteki politikalarını ve bütçesinin yönünü gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.