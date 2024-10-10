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Azerbaycan'ın Amfibi Uçağı Türkiye'deki Yangın Söndürme Görevini Tamamladı

Azerbaycan, yangın söndürme çalışmalarında destek veren amfibi uçağını Türkiye'den geri aldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:45
Azerbaycan'ın Amfibi Uçağı Türkiye'deki Yangın Söndürme Görevini Tamamladı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Yangın Söndürme Desteği

Azerbaycan, Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla gönderdiği amfibi uçağını tamamladığı görev sonrası geri aldı.

Uçağın Görev Süreci

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 18 Ağustos'ta Türkiye'ye gönderilen BE-200ÇS tipli amfibi uçağın ikmalinin sona erdiğini açıkladı. Uçak, Muğla, Bolu, Uşak, Manisa, Balıkesir ve İzmir gibi çeşitli illerde yangın söndürme faaliyetlerinde bulundu.

Su Boşaltım Kapasitesi

Yapılan açıklamada, amfibi uçağın Türkiye'deki yangın alanlarına yaklaşık 400 ton su boşalttığı vurgulandı. Bu destek, yangın mücadelesine önemli katkı sağladı.

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