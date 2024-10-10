Azerbaycan'ın Amfibi Uçağı Türkiye'deki Yangın Söndürme Görevini Tamamladı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Yangın Söndürme Desteği
Azerbaycan, Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla gönderdiği amfibi uçağını tamamladığı görev sonrası geri aldı.
Uçağın Görev Süreci
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 18 Ağustos'ta Türkiye'ye gönderilen BE-200ÇS tipli amfibi uçağın ikmalinin sona erdiğini açıkladı. Uçak, Muğla, Bolu, Uşak, Manisa, Balıkesir ve İzmir gibi çeşitli illerde yangın söndürme faaliyetlerinde bulundu.
Su Boşaltım Kapasitesi
Yapılan açıklamada, amfibi uçağın Türkiye'deki yangın alanlarına yaklaşık 400 ton su boşalttığı vurgulandı. Bu destek, yangın mücadelesine önemli katkı sağladı.