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Azerbaycan'ın Laçın Şehri 2025'te BDT'nin Kültür Başkenti Olacak

2025'te Azerbaycan'ın Laçın şehri, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kültür başkenti olarak ilan edilecek.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:16
Azerbaycan'ın Laçın Şehri 2025'te BDT'nin Kültür Başkenti Olacak

Laçın, BDT'nin Kültür Başkenti Olacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Azerbaycan’ın Laçın şehrinin 2025 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kültür başkenti olacağını duyurdu.

BDT Zirvesi ve Gelecek Planları

Uşakov, Moskova'da yapılacak olan BDT liderler zirvesinde sosyal ve beşeri konularla ilgili önemli kararlar alınacağını ifade etti. Ayrıca, 2025’te Laçın, 2026’da Ermenistan'ın Meğri şehri ve 2027’de Belarus’un Molodeçno şehri için kültür başkenti statüsü hakkında taslakların görüşüleceğini bildirdi.

Önceki Kültür Başkenti

BDT, 2024 yılında Özbekistan'ın Semerkand şehrini kültür başkenti olarak ilan etmişti. Laçın’ın bu unvana sahip olması, bölgedeki kültürel etkinlikleri ve işbirliklerini güçlendirecektir.

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