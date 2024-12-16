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Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Azerbaycan, Karabağ ve diğer illerin imarı için 12,9 milyar dolar harcadı. Başbakan Asadov, 2025 bütçesine dair bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:57
Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Azerbaycan, Karabağ'ın İmarına 12,9 Milyar Dolar Harcadı

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği 10 Kasım 2020'den bu yana işgalden kurtarılan Karabağ ve çevresindeki illerin imar ve ihyası için yaklaşık 12,9 milyar dolar (22 milyar manat) harcandığını duyurdu.

2025 Yılı Bütçesi Açıklamaları

Azdov, bu bilgilerle birlikte 2025 yılı devlet bütçesi görüşmeleri sırasında ülkenin ulusal güvenlik ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesinin yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınma stratejilerinin uygulanacağını vurguladı. İşgalden kurtarılan bölgelerin imarı ve bu süreçte topraklarını terk eden vatandaşların geri dönüşü, bütçenin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Bütçe ile ilgili açıklamalarda bulunan Asadov, 2025 bütçesinin gelirlerinin 38,4 milyar manat (22,58 milyar dolar) ve giderlerinin ise 41,4 milyar manat (24,35 milyar dolar) olmasının öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca, devlet bütçesinin yüzde 20,6'sının savunma ve güvenliğe, yüzde 40'tan fazlasının ise sosyal alanlara harcanacağını ifade etti.

İşgalden Kurtarılan Bölgelerdeki Çalışmalar

Ali Asadov, 2020'den bu yana işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyası için yapılan çalışmaları da aktardı. "2020'den bugüne kadar, işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyası için yaklaşık 22 milyar manat (yaklaşık 12,9 milyar dolar) harcandı," dedi.

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