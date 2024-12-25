DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.965,56 -0,25%
BITCOIN
3.459.912,17 -1,04%

Azerbaycan, Kazakistan Uçak Kazası Nedeniyle 1 Günlük Milli Yas İlan Etti

Azerbaycan, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:34
Azerbaycan, Kazakistan Uçak Kazası Nedeniyle 1 Günlük Milli Yas İlan Etti

Azerbaycan'da Milli Yas İlanı

Azerbaycan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kaza nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmaları nedeniyle 26 Aralık'ta milli yas ilan edilmesi kararını aldığı bildirildi. Ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak amacıyla Başbakan Ali Asadov başkanlığında bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Kaza Sonrası Toplantı

Kaza haberinin ardından Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Asadov, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Başsavcı Kamran Aliyev katıldı.

Kaza ve Kurtarma Bilgileri

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü-Grozni seferini gerçekleştirirken Aktau yakınlarında düşmüştü. AZAL'dan yapılan açıklamada, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtilmişti. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, kazada ilk belirlemelere göre 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti...

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kaza haberinin ardından, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü.

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti...

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kaza haberinin ardından, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek