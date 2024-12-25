Azerbaycan, Kazakistan Uçak Kazası Nedeniyle 1 Günlük Milli Yas İlan Etti

Azerbaycan'da Milli Yas İlanı

Azerbaycan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kaza nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmaları nedeniyle 26 Aralık'ta milli yas ilan edilmesi kararını aldığı bildirildi. Ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak amacıyla Başbakan Ali Asadov başkanlığında bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Kaza Sonrası Toplantı

Kaza haberinin ardından Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Asadov, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Başsavcı Kamran Aliyev katıldı.

Kaza ve Kurtarma Bilgileri

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü-Grozni seferini gerçekleştirirken Aktau yakınlarında düşmüştü. AZAL'dan yapılan açıklamada, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtilmişti. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, kazada ilk belirlemelere göre 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kaza haberinin ardından, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü.

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kaza haberinin ardından, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye döndü.