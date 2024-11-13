Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan Yeşil Enerji İçin Tarihi Mutabakat

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan, yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında önemli bir adım atarak mutabakat zaptı imzaladı. Bu gelişme, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında gerçekleşti.

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan Liderlerinden Üçlü Görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir araya gelerek üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, "Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Projenin Detayları ve Gelecek Perspektifleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, üç ülkenin üreteceği yeşil enerjinin Hazar Denizi boyunca iletileceğini ve projenin Karadeniz enerji kablosuna bağlanacağını duyurdu.

Dörtlü Görüşme ve İşbirliği İcra Programı

Aliyev, Tokayev ve Mirziyoyev, daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ile dörtlü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında dört ülkenin enerji bakanlıkları arasında "Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında İşbirliği İcra Programı" imzalandı.

Böylece, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan, yeşil enerji alanında işbirliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.