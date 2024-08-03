Azerbaycan, Lübnan'a Seyahat Uyarısı Yaptı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Uyarı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, mevcut bölgesel güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Açıklamada, Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarına en kısa sürede geri dönüş yapmaları önerildi.

Seyahat Sınırlamaları ve Güvenlik Önlemleri

Bakanlık, bölgedeki mevcut güvenlik tehditleri dolayısıyla zorunlu nedenler dışında Lübnan'a gitmemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına, güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri ve kalabalık nüfusun yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Bu tür durumların zamanla değişebileceği belirtirken, vatandaşların güvenliği için gereken önlemleri almaları gerektiği ifade edildi.