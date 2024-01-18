Azerbaycan Milli Meclisi'nden hükümete çağrı: Ülkedeki tüm Fransız şirketlerin çıkarılması istendi

Komite, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan hakkında yaptırım isteyen kararını onayladı. Bildiride Fransa Senatosu'nun, Ermeni lobisi ve onlara bağlı olan Fransız yetkili ve politikacıların tahrikiyle Azerbaycan'a karşı önyargılı, yanlı ve temelsiz bir karar aldığı ifade edildi.

Bildiride, Fransa'da son zamanlarda Elysee Sarayının emriyle Azerbaycan aleyhine faaliyetlerin yoğunlaştığı, Fransa'nın uluslararası hukukun kural ve ilkelerini hiçe sayarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı haksız adımlar attığı ifade edildi. Bildiride, Fransa'nın Azerbaycan'a karşı yürüttüğü politikalar yüzünden iki ülke arasındaki ilişkilerin en alt seviyeye indiği ve neredeyse sona erdiği belirtildi.

AZERBAYCAN'DAN FRANSA'YA YAPTIRIM UYGULANSIN ÇAĞRISI

Fransa'nın gerçekleştirdiği soykırımlar ve izlediği sömürgecilik politikalarına örnekler verilerek, Azerbaycan hükümetinden "Fransa'ya yaptırımlar uygulansın. Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki tüm varlıkları tespit edilirse dondurulsun. Fransa ile tüm ekonomik ilişkiler durdurulsun. 'Total' de dahil olmak üzere tüm Fransız şirketleri Azerbaycan'dan çıkarılsın. Fransız şirketlerinin Azerbaycan'da hiçbir devlet projesinde yer almasına müsaade edilmesin. Dışişleri Bakanlığı, Kanaklar, Maohi Nui ve Korsika'nın bağımsızlığının tanınması yönünde adımlar atsın." talebi yapıldı.