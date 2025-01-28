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Azerbaycan, Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına Davet Etti

Azerbaycan, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u, Azerbaycan'ı hedef alan Rus basınında çıkan yayınlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:18
Azerbaycan, Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına Davet Etti

Azerbaycan, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u, ülkesini hedef alan Rus basını tarafından yayınlanan dezenformasyon içerikli haberler nedeniyle Dışişleri Bakanlığına davet etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yevdokimov'a Rus resmi çevrelerinin ve basınının Azerbaycan'ı hedef alan beyanlarının, iki ülke arasındaki Müttefiklik Etkileşimine Dair Beyanname'nin ruhuna ve içeriğine aykırı olduğu iletildi.

Büyükelçi Yevdokimov’a, 25 Aralık 2024’te Rus hava sahasında meydana gelen bir olay sonucu, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağına dair beklentiler de hatırlatıldı.

Ayrıca, Yevdokimov’a Bakü'deki "Rus evi" ile ilgili Azerbaycan basınında çıkan haberlerin, Azerbaycan devletinin resmi tutumunu yansıtmadığı ve bu tür kuruluşların faaliyetlerinin mütekabiliyet esasına dayalı olarak yürütülmesi gerektiği belirtildi.

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