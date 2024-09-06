Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna Arasında Arabuluculuk Teklif Etti

Azerbaycan, Rusya-Ukrayna İlişkilerinde Arabulucu Olabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapabilecekleri konusunda açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Ukrayna'nın ve diğer tüm ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini kararlılıkla destekliyoruz. Ancak Rusya karşıtı yaptırım kampanyasına katılmadık ve katılmayı düşünmüyoruz." şeklinde ifade etti.

Ambrosetti Forumu'nda Açıklamalar

Aliyev, İtalya'nın Cernobbio kasabasında düzenlenen yıllık Ambrosetti Forumu'nda, moderatörün sorularını yanıtladı. Azerbaycan'ın her iki ülkeyle de iyi ilişkiler geliştirdiğini vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında, bu süreçte rol alabilecektir." dedi.

Arabuluculuk İçin Hazırız

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, "Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için girişimde bulunmadık. Ancak bu sürece katılmak isteyen birçok ülke var, eğer bizden böyle bir talep olursa, biz katılmaya hazırız." diye belirtti.