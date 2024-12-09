Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Isparta'da gerçekleşen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, taziye mesajında, Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askeri personelin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Bakan Hasanov, mesajında "Sizin acınız bizim acımızdır" diyerek duygularını dile getirdi.

Ayrıca, taziye mesajında kaza sırasında şehit olan kahraman Türk askerleri için rahmet, şehit ailelerine ise başsağlığı dileklerini iletti.